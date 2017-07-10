Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 10/07/2017 14:04

Sabah 10 Temmuz 2017

Sabah 10 Temmuz 2017

Türkiye'de yayınlanan tüm gazetelerin kapaklarında hangi haberler var. İşte tüm gazeteler ve birinci sayfaları. Hürriyet, Milliyet, Sabah, Sözcü, Fanatik. Tıkla oku 10 Temmuz 2017

Sabah 10 Temmuz 2017

 

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adalet mitingi

Dünya Adalet Mitingini konuşuyor

CHP liderinin başlattığı Adalet Yürüyüşü dün sona erdi. Yürüyüşün ardından Maltepe Meydanı'nda düzenlenen miting dünya basınına yansıdı

Koray Çalışkan

Gözaltına alınan Koray Çalışkan kimdir

Bu sabah evinde gözaltına alındığı öğrenilen Koray Çalışkan kimdir? Koray Çalışkan'ın merak edilen hayatı haberimizde

İstanbul

Gözaltındaki aktivistler konuştu, herşey kanunlar içinde

İstanbul, Büyükada'da Çarşamba sabahı kaldıkları otele yapılan baskınla gözaltına alınan insan hakları savunucuları kanuna aykırı bir durum olması açıklaması yaptı