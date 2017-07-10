Dünya Adalet Mitingini konuşuyor

CHP liderinin başlattığı Adalet Yürüyüşü dün sona erdi. Yürüyüşün ardından Maltepe Meydanı'nda düzenlenen miting dünya basınına yansıdı

İngiliz Reuters, Amerikan Associated Press ve Fransız AFP gibi saygın haber ajansları gelişmeleri abonelerine servis ederken; BBC, CNN, New York Times, Washington Post, Sputnik, France 24, Al Jazeera, Spiegel Online ve Deutsche Welle’nin de aralarında bulunduğu yayın kuruluşları, Türkiye’deki ‘adalet arayışı’nı tüm dünyaya duyurdu.

Reuters, “Türkiye’deki darbe sonrası baskıya karşı dev bir kalabalık İstanbul’da toplandı” başlığıyla geçtiği haberinde, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına yer verdi.

İngiliz haber ajansı, “Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünün ilk günlerde mütevazı bir destek aldığı fakat yol boyunca yürüyüşe daha fazla insan katıldıkça, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iktidardaki partisi AKP tarafından girişilen ve yaklaşık bir yıl süren darbe sonrası baskılara karşı şimdiye kadarki en büyük protesto gösterisine dönüştüğünü” aktardı.

Amerikan Washington Post gazetesi, Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını “alışılmadık bir şekilde ateşli” ifadesiyle nitelendirdi.

İngiliz Financial Times gazetesi, ‘anamuhalefet genel başkanının liderlik ettiği güç gösterisi’ ifadesine yer verdiği haberinde, “hak, hukuk, adalet” sloganına dikkat çekti.

Katar merkezli Al Jazeera yayın kuruluşu, “Türkiye’nin anamuhalefet paritisi lideri başkent Ankara’dan İstanbul’a yaptığı 25 günlük Adalet Yürüyüşü’nü tamamladı” yazdı. Al Jazeera, Kılıçdaroğlu’nun kullandığı “yeni bir başlangıç” ifadesine dikkat çekti.

İngiliz Independent gazetesi ise 15 Temmuz darbe girişiminin ardından alınan tedbirlerle muhaliflere baskı yapıldığını hatırlattı.

Independent, Kılıçdaroğlu’nun bir dönem güçsüz bir lider olarak görüldüğünü fakat şimdi birçok Türk’ün sesi olarak ortaya çıktığını yazdı.

Haberde Kılıçdaroğlu’nun Hindistan’da İngiliz Yönetimi’ne karşı barışçıl bir gösteri düzenleyen Mahatma Gandhi ile karşılaştırıldığını hatırlattı.

İngiliz Guardian gazetesi de yürüyüşün, Gezi Parkı protestolarından beri en büyük muhalif hareket olduğuna dikkat çekiyor ve Kılıçdaroğlu’nun şu sözlerine yer veriyor:

“Adalet talebimiz sadece burada bir araya gelenler için değil, sadece bizleri destekleyenler için değil, herkes için adalet istiyoruz.”

Wall Street Journal gazetesi ise haberinde, “Darbe girişiminin yıldönümünde Türkiye adalet arayışını tartışıyor” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü için ülke genelinde hazırlıkların devam ettiğini hatırlatan gazetenin haberinde şu satırlar yer aldı:

“Ancak ülke tek bir kelime konusunda ikiye bölünmüş durumda: Adalet.”

İngiliz Times gazetesi de “Adalet yürüyüşü, Türkiye’nin baskı altındaki muhalefeti için ender rastlanan bir umut ışığı oldu” yorumunu yaptı.

Louise Callaghan imzasını taşıyan haberde, “Birisi eski bir borsa çalışanı, diğeri Oxford Üniversitesi mezunu, bir diğeri ise ev kadını. Türkiye’nin otoriter bir rejime doğru ilerlemesi hepsini sokaklara çıkmaya itmiş” denildi.

Kaynak: Sözcü