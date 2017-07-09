Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 09/07/2017 15:09

Gözaltındaki aktivistler konuştu, herşey kanunlar içinde

İstanbul

İstanbul, Büyükada'da Çarşamba sabahı kaldıkları otele yapılan baskınla gözaltına alınan insan hakları savunucuları kanuna aykırı bir durum olması açıklaması yaptı

AVRUPA-LONDRA-Af Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Çeşitli mecralarda yayımlanan haberlerde ayrıca Gezi eylemlerine göndermelerde bulunularak kitlesel gösterilerin planlandığı ima edilmiş ve Ankara'dan İstanbul'a doğru düzenlenen 'Adalet Yürüyüşü' ile bağlantılar kurulmuştur. Herhangi bir kaynak belirtilmeden ve somut bilgiye dayanmadan ortaya atılan bu iddialar tamamen uydurmadır" denildi.Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ve Yurttaşlık Derneği'nden Nalan Erkem ile Özlem Dalkıran'ın da olduğu farklı insan hakları örgütlerini temsil eden 10 aktivist, Çarşamba sabahı Büyükada'da kaldıkları otele düzenlenen baskın sonucunda gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında bir Alman vatandaşı ve bir de İran asıllı İsveç vatandaşı yer alıyor.Aktivistlere, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlaması yöneltildi.Af Örgütü'nün açıklamasında ayrıca, insan hakları savunucularının gözaltına alınmasına gerekçe gösterilebilecek "en ufak bir delilin sunulmadığı" da vurgulandı. Gözaltındaki aktivistler herşey kanunlar içinde diyerek gözaltını eleştirdi. 

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