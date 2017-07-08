Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 08/07/2017 17:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump görüştü

cumhurbaşkanı erdoğan ve trump

G20 Liderler Zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde düzenlenen "G20 Liderler Zirvesi" çerçevesinde bugün de ikili görüşmeleri devam ediyor.Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında bir görüşme gerçekleşti ve görüşme 20 dakika sürdü.

Zirvenin ilk gününde, "Küresel Büyüme ve Ticaret" temalı birinci çalışma oturumuna katılan Erdoğan, burada da ABD Başkanı Trump ile bir süre görüşmüştü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da hazır bulunmuştu.

 

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