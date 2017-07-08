Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 08/07/2017 13:01

Son 7 ayda Avrupa'ya 101 bin göçmen ulaştı

göçmen

Birleşmiş Milletler tarafından alınan verilere göre 2017 yılının başından bu yana 101 bin 266 göçmen Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaştı

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, 1 Ocak-5 Temmuz tarihlerinde 101 bin 266 göçmen Akdeniz'i geçerek Avrupa ülkelerine ayak bastı.Bu yolculuk sırasında 2 bin 297 göçmen ise boğularak hayatını kaybetti. Göçmenlerin yüzde 85'i İtalya'ya ulaşırken geri kalanları Yunanistan, Kıbrıs ve İspanya'ya çıktı.Geçen yılın aynı döneminde Avrupa'ya ulaşan göçmen sayısı 234 bin 646 olmuştu.Açıklamada, geçen yılın aynı döneminde 2 bin 963 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, sayıdaki azalmaya rağmen üst üste 4 yılda da denizde ölenlerin sayısının yine aynı dönemde 2 bini aştığı vurgulandı.

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