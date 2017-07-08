Dışişleri Bakanlığından Hollanda'ya Tuğrul Türkeş tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş hakkında yaptığı son açıklama için Hollanda'ya tepki gösterdi

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde yapılacak bir anma töreni için Hollanda'ya yapacağı ziyaretin hoş karşılanmayacağını duyuran Hollanda Bakanlar Kurulu'na Türkiye'den cevap geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu tarafından yapılan açıklamada, "15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü vesilesiyle yurtiçinin yanı sıra vatandaşlarımızın yoğun olduğu bazı Avrupa ülkelerinde de anma etkinliklerinin yapılması öngörülmektedir. İkili ilişkilerimizden bağımsız olarak söz konusu ülkelerde öngörülen etkinliklerin amacı, hain darbe girişimi karşısında demokrasiye sahip çıkılması ve bu uğurda şehit düşenleri, gazi olanları Avrupa'daki vatandaşlarımızla birlikte anmak ve unutturmamaktadır" denildi.

Mütfüoğlu, "Hollanda tarafından yapılan beyan, bu ülkede demokrasi anlayışını göstermesi açısından ibret vericidir" ifadesini kullandı.

"Arzu edilmiyor"

Türkiye'nin tepki gösterdiği Hollanda Bakanlar Kurulu'nun açıklamasında, "ülkelerimiz arasındaki ortak ilişkilerin mevcut durumu göz önüne alınınca Türkeş ya da Türk hükümetinin diğer üyelerinin katılımı arzu edilmiyor” denilmişti. Açıklamada, bu kararın Mart ayında yaşanan olayların doğal bir sonucu olduğu belirtimişti.

Hollanda'da Mart ayında yapılan genel seçimlere kısa süre kala, Hollanda Bakanlar Kurulu 16 Nisan referandum oylaması için kampanya düzenlemek isteyen Türk bakanların ülkeye yapacağı ziyaretlere izin verilmeyeceğini duyurmuş ve ardından yaşanan gelişmeler iki ülke arasında gerginliğe yol açmıştı. Hollanda bu kapsamda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ziyaretine izin vermemişti.

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nden (UETD) daha önce yapılan açıklamada, 11 Temmuz tarihinde Orpheus Appeldoorn Kongre Merkezi’nde düzenlenecek “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” adlı etkinliğe Tuğrul Türkeş’in de katılacağı bildirilmişti.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe