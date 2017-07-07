Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 07/07/2017 20:53

Donald Trump ile Putin arasında 2 saatlik görüşme

Putin ve Trump

G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk kez 2 saati aşkın bir görüşme yaptı

Trump görüşmenin başında Putin'e "Sizinle görüşmek bir onur" dedi,Putin de Trump'a "Sizi şahsen tanıdığıma çok memnun oldum" yanıtını verdi.Putin ile yan yana otururken gazetecilere hitap eden Trump, "Putin ile çeşitli meseleleri konuşuyorduk, sanırım çok iyi gidiyor" diye konuştu.

Putin de tercümanı aracılığıyla yaptığı açıklamada Trump ile daha önce telefonda görüştüklerini ve telefon görüşmesinin hiçbir zaman yüz yüze görüşme kadar iyi olmadığını söyledi.Basına kapalı görüşme öncesi iki lider öğle saatlerinde bir araya gelip el sıkışmıştı.İkili görüşme öncesi taraflardan Suriye'ye ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak Washington, Suriye'de açıkça muhalifleri desteklerken, Moskova ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın tarafında.

 
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