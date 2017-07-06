Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 06/07/2017 13:38

AP oyladı Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakereleri askıya alındı

Avrupa Parlamentosu

Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyelik müzakerelerinin askıya alınmasına ilişkin talep AP'de yapılan oylamayla kabul edildi

Avrupa Parlamentosu, Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını talep eden bir tasarıyı kabul etti.

 
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