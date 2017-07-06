AP oyladı Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakereleri askıya alındı

Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyelik müzakerelerinin askıya alınmasına ilişkin talep AP'de yapılan oylamayla kabul edildi
Avrupa Parlamentosu, Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını talep eden bir tasarıyı kabul etti.
Avrupa Parlamentosu, Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını talep eden bir tasarıyı kabul etti.
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