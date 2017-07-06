Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 06/07/2017 09:04

Başbakan Yıldırım açıkladı, Suriyelilere vatandaşlık vereceğiz

binali yıldırım

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'deki Suriyelilerin geleceği konusunda açıklama yaptı

Başbakan Yıldırım yaptığı son açıklamada, “Misafirperverliğimize laf getirecek davranışlardan  kaçının” dedi.  Yıldırım, Suriyelilere  de “Haddini aşıp taşkınlık yapan, suç işleyen kendisini hâkim önünde, gerekirse  sınır dışında bulur” mesajını verdi.

“Suriyelilere vatandaşlık verecek misiniz?” sorusu üzerine ise Başbakan, şunları söyledi: “Türkiye, Suriyeli mültecilere güvenli bir liman olarak kapısını açtı. Vatandaşlık kazanmanın şartları kanunlarla belirlenmiştir. Bu şartların başında da kuşkusuz edepli olmak, milletine, devletine bağlılık gelecek. Sınırlarımızda geçirdikleri süre onlar için ciddi bir sınavdır. Mülteciler arasında iyi eğitim almış, ülkesinde kariyer sahibi çok değerli kişiler de bulunuyor. Akademisyenler, bilim adamları, hekimler de var. 3 milyondan fazla sığınmacı içinden, ince eleyip sık dokuyarak belirlediğimiz nitelikli kardeşlerimize vatandaşlık vereceğiz. Ancak haddini aşanlar da hak ettikleri şekilde hukuk önünde cezalarını alır. Gerekirse bu kişileri sınır dışı dahi ederiz. Bundan kimsenin  şüphesi olmasın. Sapla samanı karıştırmamak lazım.”

Vatandaşlık verilecek kişilerin milli güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek durumları bulunup bulunmadığının ciddi şekilde araştırıldığını belirten Yıldırım; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi ve  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri  Genel Müdürlüğü'nün  bu konuyla ilgili koordineli  çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Böyle ciddi bir çalışma neticesinde kimseye ayrıcalık tanınmasının, kamu huzurunu bozacak kişilere vatandaşlık verilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Başbakan Yıldırım, “Vatandaşlarımızın rahat olmasını istiyorum. Türkiye bir hukuk devleti. Vatandaşlarımız eğer  bir taşkınlıkla karşılaşırlarsa  derhal güvenlik güçlerine bildirsinler. Emin olsunlar ki  gereği hemen yapılacaktır” dedi.

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