Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 05/07/2017 12:00

Çavuşoğlu, yavaş yavaş ilerliyoruz, Kıbrıs Konferansı'nda son durum

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Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kıbrıs Konferansı'ndaki son durum değerlendirildi.

Çavuşoğlu, Guterres ve Johnson ile telefonda görüştü. İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı'nda Türk heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temasları devam ediyor.Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kıbrıs Konferansı'ndaki son durum değerlendirildi.Çavuşoğlu, dün sabah yapılan 5'li toplantının ardından dün öğleden sonra Le Regent Kongre Merkezi'ne yeniden giderek BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile bir araya geldi.Eide, ayrıca Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Kıbrıs Rum kesimi müzakere heyetleri temsilcileriyle görüştü.Bu arada, Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yarın Crans-Montana’ya geleceğini söyledi.Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ciddi bir iş yapıyoruz. (Guterres’in) Önemli bir rolü var. Görüşmelerin çerçevesini belirlemiştik. Sürece olumlu bir enerji getirmişti. Varlığı önemlidir çünkü bu görümeler çok önemlidir” dedi. TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gazetecilerin “İlerleme var mı?” sorusuna, “Yavaş yavaş ilerliyoruz” yanıtını verdi.

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