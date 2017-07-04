Flaş, Türkiye'den Almanya'ya nota

Almanya Federal Başbakanlık binası önünde açılan pankart nedeniyle Türkiye Almanya'ya nota verdi

Başbakanlık binası önünde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in resimlerinin bulunduğu, "Bu arabayı kazanmak istiyor musun? o zaman diktatörlüğü öldür" yazılı bir pankart açılmıştı.

"Siyasi Güzellik Merkezi" adlı kuruluşun yaptığı eylemle ilgili olarak Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Alman Dışişleri Bakanlığına acil notuyla bir yazı gönderdi.

Yazıda "Federal Başbakanlık önünde ve güvenlik güçlerinin korumasında bu tür şiddet içerikli bir eyleme müsade edilmesi anlaşılır ve kabul edilir bir durum değildir. Toplumların barışı ve ortak değerlerin korunması gereken hassas bir dönemde nefrete ve şiddete teşvik etmeye müsait bu tür eylemlerin barışa hizmet etmeyeceği aşikardır.Bu kapsamda Berlin Büyükelçiliği olarak Alman Dışişleri Bakanlığına acil notuyla bir yazı göndererek, bu tür şiddet içerikli eylemlerin kabul edilemez olduğu ve konuya ilişkin duyulan derin rahatsızlık bildirilmiştir." denildi.

Daha önceki eylemler

Hürriyet'in haberine göre Siyasi Güzellik Merkezi tarafından, daha önce Berlin'de bir kafese konulan iki kaplana verilecek yemin sığınmacı olacağı ifade edilmişti.

Eylem Alman kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

Diğer bir eylemde ise merkez, Berlin'de Akdeniz'de hayatını kaybeden bir sığınmacı için bir defin töreni hazırlamış ancak tabutun içinde cenaze olup olmadığı ya da sığınmacının kimliğine dair bilgi paylaşmamıştı.

Kaynak: BBC Türkçe