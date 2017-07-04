Yeni kararnameyle 780 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) yaz kararnamesiyle 780 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

HSYK'nın internet sitesinden duyurduğu yaz kararnamesine göre, 32 ile yeni Cumhuriyet Başsavcısı atandı.Kararnameye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Hakan Pektaş, Necip Cem İşçimen, Mustafa Sağıroğlu, Ahmet Berke, Mehtap Öğeç, Zafer Ediş, Gürhan Aktaş, İbrahim Halil Selçik ve Zekai Yusuf Sarıbay, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı oldu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosuna bakan Cumhuriyet Başsavcıvekili İsmail Uçar, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun ise Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak görevlendirildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekillerinden Ateş Hasan Sözen ve Levent Çağıl, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı; Mehmet Ayhan, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı; Fatih Karakuş, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı; Aladdin Arkcı da Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Emin Atik, Kadir Karaca, Feyzi Öztürk, Ömer Ömeroğlu, Cevdet Aydemir, Şükran Dedeağaoğlu ve Tarık Tuna, Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığına, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Emin Kavas, İzmir Cumhuriyet Savcılığına atandı.