Adalet Yürüyüşü'nde on dokuzuncu gün

Geçtiğimiz Haziran ayının 15'inde Ankara'dan yola çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğündeki adalet korteji, yürüyüşün 19. gününde İstanbul'a doğru yol almaya devam ediyor

Yürüyüş bugün Kocaeli’nin Kartepe İlçesi Eşme Mahallesi’ndeki noktadan başladı. Etabın başında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ‘provokasyon’ uyarısı yaptı. Sabah saat 08:15'te CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kısa açıklamasının ardından kortej yürüyüşe geçti. CHP lideri bugün de provakasyon uyarısında bulundu. Sözlerinin başında Güneydoğu’da hain terör örgütü PKK’nın düzenlediği silahlı saldırılar sonucu yaşamını yitiren AKP’li yerel yöneticileri anarak ve onlara rahmet dileyerek başlayan Kılıçdaroğlu ‘Bazı duyumlar geliyor. ‘Provokasyon olacak’ diye. Lütfen provokasyonlara gelmeyin sadece alkışlayın’ dedi. Kılıçdaroğlu 19. gün başlangıcında şunları kaydetti “AKP’li iki yöneticinin ailelerine bağsağlığı onlara Allah’tan rahmet diliyorum. Biz nereden gelirse gelsin zulmün karşısındayız. Mazlumun yanında olmak, haksıza karşı durmak bizim temel görevimizdir. Haksızlıkların artık çuvala sığmayacak boyuta ulaşmasıdır. Suçlayan, yargılayan, mahkum eden kişi aynı kişi. Ve buna adalet deniliyor. Bu adalet değildir. Böyle adalet olmaz. Özellikle İstanbul’a yaklaşırken bazı provokasyon duyumları geliyor. ‘Provokasyon olacak’ diye. Zaten söylüyoruz. Otobüslerden duyuruyoruz. Bir provokasyonla karşılaştığınızda lütfen ama lütfen sadece alkışlayınız. Biz bir ideal için bir dava için yürüyoruz. Dolayısıyla bize taş da atılsa biz onu gül olarak kabul edelim. Küfür edilse güzel bir söz olarak kabul edelim. Çocuklarımız için geleceğimiz için adalet için yürüyoruz”