Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 02/07/2017 10:18

Antikapitalist Müslümanlar Halkevci Kadınlar yürüyüşe katıldı

Yürüyüş

Dünya bu yürüyüşü konuşuyor. Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'nün 17. gününde bugün Sakarya'daydı. Dünya basınınca konu oluyor

Akyazı İlçesi'nde verdiği molada konuşan CHP lideri, "17'nci günümüze başlıyoruz. Yine güzel bir gün. Güneş güzel ve 'Adalet Yürüyüşümüz' devam ediyor. Allah'ın yarattığı kainatın içerisinde bir dengesi ve adaleti vardır. Bu adaleti ve dengeyi bozan da maalesef insanoğludur" dedi.Adalet duygusunun 7'den 70'e herkes tarafından kabul edilmesini istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Adalet duygusunu yüceltelim, adaletli davranalım. Hiçbir ayrım yapmaksızın, kimlik, inanç, yaşam tarzı ayrımı yapmaksızın hep birlikte huzur içerisinde yaşayalım. Bunun temel yolu adalettir, adalettir, adalettir" ifadelerini kullandı.Yürüyüşe ilahiyatçı İhsan Eliaçık, Mustafa Sarıgül ve 17 baroya üye 300 avukat katılarak destek verdi. Gruba destek veren Antikapitalist Müslümanlar "Allah adaleti emreder", Halkevci Kadınlar ise "Erkek adalet değil gerçek adalet" yazılı pankart açtı. Yürüyüş sırasında bin 100 metre uzunluğunda bayrak açıldı. Bayrak yürüyüşe anlam kattı 

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