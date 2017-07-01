Adalet yürüyüşüne şok tutuklama işte ayrıntılar

Crans Montana’da devam eden Kıbrıs Konferansı’nda 5'li toplantı, yapıldı. Toplantıya sadece liderler, müzakereciler ve garantör ülkelerin Dışişleri Bakanları ya da temsilcilerinin katıldığı toplantının yaklaşık 2 saat sürdüğü belirtildi.İngiltere dün öneri sundu