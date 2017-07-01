Adalet yürüyüşüne şok tutuklama işte ayrıntılar

Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adelet yürüyüşü devam ederken şok tutuklama geldi. Adalet yürüşüne destek olmak için toplanan kalabalıkta Erdoğan hesap verecek' diyen kadın tutuklandı. Şok tutuklamanın detayları şöyle
Avrupa-Kemal kılıçdaroğlu'nun başlattığı adelet yürüyüşü devam ederken şok tutuklama geldi. Adalet yürüşüne destek olmak için toplanan kalabalıkta Erdoğan hesap verecek' diyen kadın tutuklandıCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü' sırasında Maçka Parkı'ndaki "Adalet Nöbeti"nde konuşan Şenay Günaydın isimli kadın, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı. Kemal kılıçdaroğlu'nun başlattığı adelet yürüyüşü devam ederken şok tutuklama geldi.