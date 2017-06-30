Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la görüşmesi nasıl geçti?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmenin sona erdiğini açıkladı.

AVRUPA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ünal, "Sayın Genel Başkanımız, Trump'la yapacağı telefon görüşmesi için Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantımızın başkanlığını Sayın Genel Başkan Vekilimiz, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey'e bırakarak görüşmeyi yapmak için Külliye'ye geçti ve Trump'la yapılan görüşme az önce sona erdi. Birazdan Sayın Genel Başkanımız Putin'le bir telefon görüşmesi yapacak." dedi. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ünal, "AK Parti tarafından Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir içtüzük paketi sunuldu. 11 Temmuz günü Anayasa Komisyonunda içtüzük görüşülmeye başlanacak." diye konuştu.