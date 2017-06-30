Alanya Sapadere Kanyonu'nda orman yangını

Akdeniz Bölgesi'nin başkenti Antalya'nın Alanya ilçesindeki Sapadere Kanyonu'nda çıkan orman yangını nedeniyle kırsal kesimdeki bir mahalle boşaltıldı. Sapadere Kanyonu'nda yangın çıktı

Avrupa - Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Sapadere Kanyonu bölgesinde rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredekiler, yetkililerden yardım istedi.Alevlere Orman İşletme Bölge Müdürlüğüne ait 32 arazöz, 3 dozer ve itfaiye ekipleriyle 4 yangın söndürme helikopteri, bir uçak ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.Yangının hızla büyümesi nedeniyle tedbir amaçlı çevredeki 15 ev ve Sapadere Mahallesi tahliye edildi. Söndürme çalışmaları sırasında bir arazöz zarar gördü, bazı işçiler yoğun dumandan etkilendi.Söndürme çalışmalarında yaralanan bir işçi hastaneye kaldırıldı, bölgeye 4 ambulans sevk edildi. Yangının hızla büyümesi nedeniyle bölge vatandaşların girişine kapatıldı.Alanya Belediyesi söndürme ekibinde görevli Ali Rıza Uyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine yangın ihbarının gelmesi üzerine hızlıca bölgeye ulaştıklarını söyledi. Uyar, "Yangın büyüyünce bize 'kaçın' talimatı geldi. Bizim yapacağımız bir şey kalmadı. Yukarıda bir arazöz kalmış. Doğru mu, yanlış mı bilemiyoruz. Sonra biz aşağı tarafa kaçtık." dedi.Camilerde orman yangını vaazı.Öte yandan, Antalya Müftüsü Osman Artan, sıcak hava ve rüzgarın yangın riskini artırdığını belirterek, orman yangınları konusunda vaaz ve hutbelerde cemaatin uyarılmasını istedi.Bunun üzerine, camilerde vatandaşların yangın konusunda bilinçli olması amacıyla vaaz verilmesine ve hutbelerin okunmasına başlandı.Sapadere Kanyonu'nda yangın çıktı