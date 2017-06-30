Kıbrıs Konferansı'nda İngiltere öneri sundu

Crans Montana’da devam eden Kıbrıs Konferansı’nda 5'li toplantı, yapıldı. Toplantıya sadece liderler, müzakereciler ve garantör ülkelerin Dışişleri Bakanları ya da temsilcilerinin katıldığı toplantının yaklaşık 2 saat sürdüğü belirtildi.İngiltere dün öneri sundu

AVRUPA/LONDRA-İki gündür 5’li toplantılara 6 kişilik delegasyonlarla katılan taraflar, dün akşam saatlerinde başlayan 5’li toplantıya 2 üyeyle girdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in konferansa katılımından önce, sürecin çözüme doğru ivme kazanması amacıyla Kıbrıs Rum tarafının siyasi eşitlik ve etkin katılım konularında adım atması için yoğun bir diplomatik trafik yaşandığı ifade ediliyor. Bu arada, BMGS’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum liderle müzakerecilerle özel bir toplantıda bir araya geldi. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar da yer aldı. Eide’nin iki liderle olağanüstü görüşme nedeni, müzakerelerde Kıbrıs Rum tarafının hiçbir konuda yeni bir açılım yapmaması, aksine konferansı teknik komite düzeyine indirmek için yaptığı öneri olduğu belirtiliyor. Elde edilen bilgilere göre, temel sorun, siyasi düzeyde karar üreterek iki kurucu devletin eşitliğine dayalı yeni bir federal ortaklık kurulması prensibi yerine müzakereleri zamana yayma yönündeki ısrarlı tutum.

İngiltere dün öneri sundu

Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüme ulaşılması amacıyla BM'nin ev sahipliğinde İsviçre'nin Crans Montana kentinde yapılmakta olan Kıbrıs Konferansı'nda garantör ülke İngiltere iki öneri sundu. Türk tarafı önerilere açık olduğunu bildirirken, Rum tarafı ise cevap vermeyerek yarına kadar süre istedi. Kıbrıs Konferansı çerçevesinde gerçekleşen ikinci 5’li toplantıda, sıkıntıların aşılıp ilerleme sağlanabilmesi için konuların bir paket anlayışıyla ilişkilendirilip ele alınması gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıbrıs müzakerelerindeki 6 başlığın tümünü kapsayan bir paket anlayışı fikri yanında, değişik başlıklardan seçilecek belli başlı konuları içerecek mini paket anlayışı masaya geldi. Öneriler garantör ülkelerden İngiltere tarafından masaya getirildi. Türk tarafı her iki alternatife de açık olduğunu, Crans Montana'ya kapsamlı çözüme gidebilmek için gelindiğini, siyasi karar verilmesini kolaylaştırabilecek bu yaklaşımları destekleyebileceğini ortaya koydu. Rum tarafının ise bu önerilere olumlu cevap vermediği ve yarına kadar süre istediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, heyetiyle değerlendirme yaptı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Crans-Montana'daki Kıbrıs Konferansı'nın ikinci gününün tamamlanmasının ardından heyetiyle değerlendirme toplantısı yaptı. Akıncı, konferansın yapıldığı merkezde, Müzakereci Özdil Nami ve müzakere heyetiyle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Bu arada Müzakereci Özdil Nami’nin de konferans için Crans-Montana'da bulunan Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin temsilcilerini bilgilendirdiği belirtildi.