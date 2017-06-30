Kılıçdaroğlu, Hiç kimsenin parti kimliğiyle katılmasını istemiyoruz

Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşüne ilişkin, Hiç kimsenin parti kimliğiyle katılmasını istemiyoruz ve doğru bulmuyoruz dedi. Adalet yürüyüşüne katılımlar artıyor tepki çoğalıyor

AVRUPA-CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşüne ilişkin, "Hiç kimsenin parti kimliğiyle katılmasını istemiyoruz ve doğru bulmuyoruz." dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayarak, yürüyüşün İstanbul Maltepe'de sona ereceğini ve burada güzel bir miting gerçekleştireceklerini belirtti.Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, 20 Temmuz'da ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) ile hayata geçirilen sivil darbenin hala devam ettiğini ve FETÖ ile bağlantılı olmayan kişilerin mağdur edildiğini ileri sürdü. "Deniliyor ki 'MİT bize bilgi vermiyor. Yani ordu içinde istihbarat yapamıyoruz. MİT bize bilgi vermiyor.' MİT'in gönderdiği özel bir yazıda, bu yazı bizde var, mahkeme dosyalarında da var. Kimlerin FETÖ'cü olup olmadığını MİT zaten askere bildiriyor. Şu anda bile MİT'in FETÖ'cüdür diye tanımladığı kişiler görev başında. Açın bakın biz bunları biliyoruz. Elde belgeler var." diyen Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün siyasi ayağının da ortaya çıkarılması gerektiğini ve darbe girişimine ilişkin çok fazla karanlık nokta bulunduğunu belirtti.Adalet yürüyüşüne katılımlar artıyor tepki çoğalıyor