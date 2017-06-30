Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 30/06/2017 11:28

Yüzlerce Londralı adalet için yürüdü


Britanya Adalet Yürüyüşü Tertip Komitesi daha önce 29 haziran perşembe günü Londra Manor House bölgesinden adalet yürüyüşüne başlanacağını bildirmişti. Dün akşam o yürüyüş yoğun bir katılımla gerçekleşti. Londra adalet yürüyüşü tüm fotografları sağ tarafta galerimizde.

AVRUPA AJANSI (AVA) LONDRA- İngiltere'nin başkenti Londra'da Türkiye'de adalet için toplanan halk, hep birlikte yürüdü. Dün akşam altı buçukdan sonra Kuzey Londra'da Manor House Tren İstasyonundan Wood Green kütüphanesine kadar yüzlerce Londra'lı yürüdü. Daha önce Britanya Adalet Yürüyüşü Tertip Komitesi yayınladığı bildiri yayınlamıştı; “Ülkemizin içinde bulunduğu siyasi , ekonomik ve artık gün geçtikce artan insan hakları ihlali durumu, 2002 ‘ den bu yana iktidarda olan hükümet partisiyle daha da çıkmaza doğru sürüklenmektedir. Kendinden olmayan her düşünceye karşı olan bu zihniyet , örgütsüzlük, birlikte hareket edememe  ve siyasi yanlışlar nedeniyle her geçen gün bir diktatör yumruğu gibi üstümüze inmektedir. 

 

 

 

Britanya Adalet Yürüyüşü Tertip Komitesi'nin düzenlediği adalet yürüyüşü  Londra Manor House bölgesinden başladı, Wood Green'de sona erdi

 

 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne Londra'da destek geldi. Daymer, Bozcader, Alevi Federasyonu, İngiltere Cemevi, CHP İngiltere gibi çeşitli bileşen sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu komite etrafında toplanan halk Londra yürüdü. 

 

 

Britanya Adalet Yürüşü Tertip Komitesi  29 Haziran Persembe günü, Kuzey Londra’da Manor House Underground Station’dan baslayıp Wood Green Underground station’da biten kitlesel bir Yürüşü gerçekleştirdi

 

 

 Dün akşamki yürüyüş yoğun bir katılımla gerçekleşti.

 

 

Sadece insan olmanın getirdiği ve herkes için geçerli olan hak hukuk adalet eşitlik özgürlük gibi kavramlar hiç edilmiş, tanınmamış hatta halkımıza bir lutuf olarak sunulmuştur. Gazeteler kapatılmış ülkemizin en güvenilir kurumları sahte kumpaslarla zayıflatılmış , ifade özgürlüğü artık bir suc sayılarak sadece isini yapmaktan baska bir sucu olmayan gazeteciler hapishaneye atilmis ,milletin ozgur iradesiyle secilen milletvekilleri sindirme politikalariyla tutuklanmis cezaevine konulmustur. Bu surec gitgide daha sert yaptirimlar getirmis , insanlarin inanc ozgurlukleri elinden alinmis , taninmamistir. Ekonomik olarak ayrica ulke buyuk bir borc batagina suruklenmis en koklu kurumlar yabancilasmistir. Ulkede hic kimsenin ne can ne de  mal guvenligi kalmamis, yurutulen yalnis dis politikalar  eli kanli orgutlerin acimasizca masum insanlarimiz katletmeleriyle sonuclanmistir. Durum boyle giderken artik buna dur demenin zamani gelmis , yurt icine CHP Genel Baskani Sayin Kemal Kilicdaroglu’nun oncelikle bir birey olarak baslattigi bu hakli yuruyus toplumumuzun her kesimi tarafindan destek gormus ,bu adalet yuruyusu  yurt disindada buyuk kitlelere halinde desteklenmistir. 

 

 

Britanya'da yasayan  toplulumuz  ulkenin gidisatindan endiselidir  ve bu endise her gecen gun artmaktadir . Her nekadar Birlesik Krallik’ta yasiyor olsakta ulkemizin icinde bulundugu siyasi durum bizi cok yakindan ilgilendirmektedir. Ulkemizin bir ferdi olarak orgutlu mucadelenin farkindayiz  ve Chp Genel Baskani Sayin  Kemal Kilicdaroglu’nun baslattigi  bu hakli adalet yuruyusunu Britanya Adalet Yuruyusu Tertip Komitesi olarak  destekliyoruz. Kurulusumuzun amaci adaletin Turkiye’de yasayan herkes icin ,hic kosul gozetilmeksizin  gecerli olmasi esitlik ozgurluk kavramlarinin gercek anlamda kullanilmasi  ve her birey icin hayata gecirilmesidir. Bu sebeple Britanya Adalet Yürüşü Tertip Komitesi olarak 29 Haziran Persembe günü , kuzey Londra’da Manor House Underground Station’dan baslayıp Wood Green Underground station’da biten kitlesel bir Yürüşü geröekleştirdik.

“ Bu bildiri ile Londralıları adalet yürüyüşüne davet eden komite yoğun katılım ve sivil toplum örgütleri ile yürüdü.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
İngiltere

Kıbrıs Konferansı'nda İngiltere öneri sundu

Crans Montana’da devam eden Kıbrıs Konferansı’nda 5'li toplantı, yapıldı. Toplantıya sadece liderler, müzakereciler ve garantör ülkelerin Dışişleri Bakanları ya da temsilcilerinin katıldığı toplantının yaklaşık 2 saat sürdüğü belirtildi.İngiltere dün öneri sundu

adalet_yuruyusu_kilicdaroglu

Kılıçdaroğlu, Hiç kimsenin parti kimliğiyle katılmasını istemiyoruz

Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşüne ilişkin, Hiç kimsenin parti kimliğiyle katılmasını istemiyoruz ve doğru bulmuyoruz dedi. Adalet yürüyüşüne katılımlar artıyor tepki çoğalıyor

Amerika vize yasağı yürürlükte

Amerika'ya vize yasağı yürürlükte! Şimdi ne olacak?

ABD Yüksek Mahkemesi tarafından geçen pazartesi günü kısmen onaylanan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülkeden yeni başvuru yapacak vatandaşları etkileyecek vize yasağı yürürlüğe girdi.