Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 28/06/2017 10:47

Düğün salonunda facia elektrik panosu patladı 14 yaralı

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Doğu anadolu bölgesi şehirlerimizden Elazığ'daki bir düğün salonunda elektrik panosunun patlaması sonucu 14 kişi yaralandı. Dün meydana gelen olayda yaralıların artmasından endişeleniyor

Avrupa Gazete-Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Ataşehir Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle oluşan duman düğün salonuna yayıldı.Çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin sevk edildiği düğün salonunda dumandan etkilenen 14 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Olay yerinde inceleme yapan Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Halil Başgün, panonun patlamasından dolayı dumanların yükseldiğini söyledi.İtfaiye ve elektrik arıza ekiplerinin yangın çıkmadan olayı kontrol altına aldığını belirten Başgün, olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi. Yaralıların artmasından endişeleniyor

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