111 ünlü isimden Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'e anlamlı imza

Türkiye'de geçen yıl 0 ile 6 yaş grubundaki 9 bin 631 çocuk, aralarında çamaşır suyu ve lavabo temizleyicisinin de olduğu aşındırıcı madde içmeleri, 79 bin 477 çocuk ise yabancı cisim yutmaları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.Eğitim şart.