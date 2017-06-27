Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 27/06/2017 12:34

111 ünlü isimden Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'e anlamlı imza

Semih Özakça ve Nuriye Gülmen

Ünlü sanatçılar Müjdat Gezen, Sıla, Özgür Mumcu, Zülfü Livaneli gibi yüzonbir isimden Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'ya destek imzası. Çağrı metni haberimiz şöyle

AVRUPA-Çağrı metnine, Akın Birdal, Ataol Behramoğlu, Atilla Dorsay, Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Bursa Barosu Başkanı Zafer Kazan, Sakarya Barosu Başkanı Polat Balkan, Antalya Barosu Başkanı Veli Küçük, Adana Barosu Başkanı Hakan Canduran, Ankara Barosu Başkanı Ali Haydar Hakverdi, Edip Akbayram, Ercan Kesal, Ferzan Özpetek, Fatih Portakal, Gencay Gürsoy, Gülriz Suriri, Hayko Çepkin, Halil Ergün, Korkut Botatav, Latife Tekin, Meltem Cumbul, Murathan Mungan, Müjde Ar, Menderes Samancılar, Müjdat Gezen, Rutkay Aziz, Selçuk Yöntem, Sabahat Akkiraz, Sevinç Erbulak, Suavi, Sıla Gençoğlu, Şevket Çoruh, Şebnem Korur Fincancı, Tanıl Bora, Türkan Elçi,  Zülfü Livaneli ve Zuhal Olcay'ın da aralarında bulunduğu 111 isim imza attı. Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'e anlamlı imza.

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