Ev kazaları Türkiye'de can yakıyor onbinlerce çocuk mağdur

Türkiye'de geçen yıl 0 ile 6 yaş grubundaki 9 bin 631 çocuk, aralarında çamaşır suyu ve lavabo temizleyicisinin de olduğu aşındırıcı madde içmeleri, 79 bin 477 çocuk ise yabancı cisim yutmaları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.Eğitim şart.

Avrupa -Türkiye'de Ev kazaları, başta çocuklar olmak üzere toplum sağlığını olumsuz etkiliyor. Her yıl dünya genelinde milyonlarca çocuğun yaşadığı ev kazaları, Türkiye'de de can yakmaya devam ediyor.Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) kayıtlarına göre, geçen yıl 0-6 yaş grubundaki 9 bin 631 çocuk, aralarında çamaşır suyu ve lavabo temizleyicisinin de bulunduğu korozif maddeleri içtikleri için tedavi altına alındı. Bu çocuklardan 11'i müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Korozif maddeler gibi evdeki para, pil, boncuk benzeri cisimler de çocuklar için büyük tehlike oluşturuyor. Geçen yıl 0-6 yaş grubundaki 79 bin 477 çocuk, yabancı cisim yutmaları nedeniyle hastaneye kaldırdırdı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Konya ve Bursa'da yoğun yaşanan yabancı cisim yutma olayı sonucu, anne ve babalar geçen yıl toplam 108 bin 954 kez hastaneye başvurdu."Temizlik ürünleri kilitli dolaplarda tutulmalı"Uzman çocuk doktoru Öge Çultu Kantaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev kazalarında en riskli grubun 0-6 yaş olduğunu belirtti.Bu yaş grubundaki çocukların günün büyük bölümünü evde geçirdiğine işaret eden Kantaroğlu, korozif madde içme veya yabancı madde yutmanın, çocukların yaşadığı ev kazalarının başında geldiğini belirtti.Kantaroğlu, bu kazaların önlenebilir nitelikte olduğuna dikkati çekti.Özellikle çamaşır suyu ve kireç çözücü gibi korozif maddelerin, evde çocukların erişemeyeceği yerlerde tutulması gerektiğini vurgulayan Kantaroğlu, şu bilgileri verdi:"Kimyasal içerikli temizlik maddeleri genellikle banyo ve mutfakların musluk altı dolaplarında bulunduruluyor. Buralar dünyayı keşfetmek isteyen 1 ila 3 yaş grubundaki çocuklar için kolay erişilebilecek yerler. Bu nedenle anne ve babalar, korozif nitelikteki maddeleri çocukların erişemeyeceği yerlerde ya da kilitli dolaplarda tutmalı." Ailelerin eğitimden geçirilmesi şart.