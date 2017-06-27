Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 27/06/2017 10:11

Avrasya Tüneli çıkışında kaza, ölü ve yaralılar var

ambulans

İstanbul'da şok kaza.Fatih'te, Avrasya Tüneli çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti.Kazanın ayrıntıları şöyle

Avrupa - Alınan bilgiye göre, Yenikapı mevkisinde Avrasya Tüneli'nin Asya yakasından Avrupa yakasına çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Daha sonra iki otomobil duramayıp bu kişinin üstünden geçti.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 30-35 yaşlarında bir erkek olduğu öğrenilen söz konusu yayanın öldüğü belirlendi.Çarpmanın etkisiyle 70 metre kadar sürüklenen kişinin üstünden kimlik çıkmadı.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Polis, ölen kişi ile kazaya karışan sürücülerin kimlik tespiti için çalışma başlattı. Yaralıların durumu ile iligii açıklama yapılacak

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