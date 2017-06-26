Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 26/06/2017 18:40

Antalya'da orman yangını, sıcaklıklar artıyor yangınlar başladı

orman yangını

Yaz gelince sıcaklar artıryor.Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yangını çıktı. 43 dereceyi gören Antalya'da orman yangınlarında kırmızı alarm.

Avrupa-Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yangını çıktı.Duraliler Mahallesi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresine (ASAT) ait depo yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılmaya başlayan alevleri gören çevredekiler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait 2 ekip, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz, 2 yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi. Söndürme çalışmalara bölge sakinleri de bahçe hortumlarıyla destek verdi. Ekiplerin kara ve havadan yoğun müdahalesi sonucu yangın, daha geniş bir alana yayılmadan söndürüldü. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, bölgede soğutma çalışmalarına başladı.  Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ek açıklama yapacak.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  

Elazığ'da çatışma: 1 asker şehit oldu

Elazığ Karakoçan'da gerçekleşen operasyonda PKK'lı teröristler güvenlik güçlerine ateş açtı. 1 asker şehit oldu. 2 asker yaralandı.

Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak

Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'ın tahliye talepleri reddedildi

FETÖ'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yargılanan ve aralarında Altan kardeşler ile Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu 17 sanığın tahliye talepleri reddedildi

Nuriye Gülmen ve Semih özakça

Semih Özakça yürüyemiyor Nuriye Gülmen yerinden kalkamıyor

Tutuklanan eğitimciler Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'in sağlık durumu her geçen gün kötüye gidiyor