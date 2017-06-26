Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 26/06/2017 12:07

Elazığ'da çatışma: 1 asker şehit oldu


Elazığ Karakoçan'da gerçekleşen operasyonda PKK'lı teröristler güvenlik güçlerine ateş açtı. 1 asker şehit oldu. 2 asker yaralandı.

Avrupa - Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Yeşilbelen köyü kırsalına operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Helikopterle kaldırıldıkları Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 2 yaralı askerden biri müdahaleye rağmen şehit oldu. Bölgedeki operasyon sürüyor.

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