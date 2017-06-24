Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'ın tahliye talepleri reddedildi

FETÖ'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yargılanan ve aralarında Altan kardeşler ile Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu 17 sanığın tahliye talepleri reddedildi

İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve aralarında tutuklu gazeteci yazarlar Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu medya mensuplarının yargılandığı davada, sanık avukatlarının talepleri alındı. Tüm sanıkların tahliye talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 26'ınci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki beşinci duruşmaya tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek getirildi. Tutuklu sanık Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Şükrü Tuğrul Özşangül duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Tibet Murad Sanlıman duruşmada hazır bulundu. Firari sanıklar Abdulkerim Balcı, Mehmet Kamış, Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Osman Özsoy, Şemseddin Efe, Tuncay Opçin, Ali Çolak, Bülent Keneş ve Faruk Kardıç ise duruşmaya gelmedi.Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe