Semih Özakça yürüyemiyor Nuriye Gülmen yerinden kalkamıyor

Tutuklanan eğitimciler Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'in sağlık durumu her geçen gün kötüye gidiyor

Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Erinç Sağkan ile Yönetim Kurulu üyeleri Av. Özgür Ökmen ve Av. Çağrı Ayhan Şenel, KHK ile görevden ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan ve tutuklanan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Öğretmen Semih Özakça'yı cezaevinde ziyaret etti.

SEMİH ÖZAKÇA'NIN DURUMU İYİ DEĞİL

Ankara Barosu’ndan ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “Sincan F Tipi Cezaevi'nde ziyaret edilen ve sağlık durumu kritik seviyeye ulaştığı halde açlık grevini sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğini söyleyen; sağlık durumuna rağmen tutuklamaya itirazı reddedilen Semih Özakça’nın, yürümekte zorluk çektiği; tekerlekli sandalye ile görüşe geldiği; son derece bitkin olduğu ve konuşmakta zorlandığı gözlemlendi.

NURİYE GÜLMEN GÖRÜŞMEYE GELEMEDİ

Sincan Kadın Cezaevi'nde tutuklu olan Nuriye Gülmen'le ise sağlık durumu nedeniyle yataktan kalkıp görüş yerine gelemediği için görüşme gerçekleştirilemedi.”