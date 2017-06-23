Adalet Yürüyüşü'nde dokuzuncu gün

15 Haziran 2017 tarihinde Ankara Güvenpark’tan yola çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, dokuzuncu gününde de İstanbul'a doğru yol aldı

‘Adalet Yürüyüşü’ne Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından destek gelirken, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüş güzergahında karşılaştığı vatandaşlardan da olumlu tepkiler aldığı görülüyor. 25 gün sürecek 432 kilometrelik yürüyüşün sekiz günü geride kaldı. Yürüyüşün dünkü etabının son bölümü yoğun yağmur ve fırtına altında geçti. Kortej Bolu’daki Mengen Sapağı’nda sabahladı. Tarihi yürüyüşün dokuzuncu gün etabı Kılıçdaroğlu’nun kısa açıklamasının ardından başladı. CHP lideri dokuzuncu gün konuşmasında; Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan Enis Berberoğlu’nun avukatlarının bugün Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve Bahçeli cephesinden kendisini hedef alan açıklamalara yönelik ise ‘polemiğe girmeyeceğim’ yanıtını verdi.