Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 21/06/2017 15:21

Özgecan Aslan'ın katilinin öldürülmesine ilişkin davada flaş gelişme

Özgecan Aslan

Mersin'de vahşi bir cinayete kurban giden Özgecan Aslan'ın katilinin cezaevinde öldürülmesine ilişkin görülen davada sona gelindi

11 Nisan 2016’da Ahmet Suphi Altındöken ile babası Necmittin Altındöken, cezaevinde kaldıkları koğuşta hükümlü Gültekin Alan’ın tabancalı saldırısına uğradı. Ahmet Suphi Altındöken öldü, babası yaralandı. Başlatılan soruşturma kapsamında Gültekin Alan, ona yardım ettiği iddiasıyla infaz koruma memuru Hacı Ahmet Özdoğan, silahı cezaevine soktuğu iddia edilen hükümlü Hüsamettin Bağlar ve eşi Gamze Bağlar, diğer tutuklular Ahmet Tekin Baykal ve Ferat Yüksel ile Serkan Akkoca hakkında Adana 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. Mahkeme dosya içeriği ile ilgili yayın yasağı getirdi

Devam eden yargılamalarda Gültekin Alan dışındaki diğer tutuklu sanıklar tahliye edildi. Alan dışındaki sanıklar suçlamaları kabul etmezken duruşma savcısı araştırılmasını istediği başka bir konu olmadığını belirterek esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Savcı, Gültekin Alan’ın tasarlayarak öldürme ve öldürmeye teşebbüs ile hürriyetten yoksun kılma, hakaret suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 41 yıla kadar, Ahmet Tekin Baykal’ın azmettirmeden ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıla kadar, Ferat Yüksel’in suça iştirakten ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar, Hacı Ahmet Özdoğan’ın cezaevine yasadışı mal sokmak ve görevi kötüye kullanmadan 8 yıla kadar, Hüsamettin ile eşi Gamze Bağlar’ın cezaevine yasadışı mal sokmadan 5’er yıla kadar Serkan Akkoca’nın ise haksız mal edinme suçundan beraatine karar verilmesini istedi. Ayrıca savcı, Ferat Yüksel’in tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Ferat Yüksel’in tutuklanma talebinin reddine karar verirken duruşmayı erteledi.

Kaynak: Hürriyet

 
Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Mutlu Sancaktutar

İngiltere'den Adalet yürüyüşüne destek, Mutlu Sancaktutar Londra'dan yürüyor

Mutlu Sancaktutar isimli genç İngiltere'nin başkenti Londra'dan Portsmouth'daki Türk şehitliğine Adalet Yürüyüşüne destek amacıyla yürüyüş başlattı

Adalet Yürüyüşü

Adalet Yürüyüşü'nde yedinci gün

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde başlayan Adalet Yürüyüşünde bugün yedinci gün

zehirlenen askerler

Askerlerin zehirlenmesi olayı hakkında şirket çalışanından çarpıcı iddialar

Manisa'da yüzlerce askerin zehirlenmesi olayıyla ilgili bir şirket çalışanı bomba etkisi yaratacak iddialarda bulundu