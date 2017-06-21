Özgecan Aslan'ın katilinin öldürülmesine ilişkin davada flaş gelişme

Mersin'de vahşi bir cinayete kurban giden Özgecan Aslan'ın katilinin cezaevinde öldürülmesine ilişkin görülen davada sona gelindi

11 Nisan 2016’da Ahmet Suphi Altındöken ile babası Necmittin Altındöken, cezaevinde kaldıkları koğuşta hükümlü Gültekin Alan’ın tabancalı saldırısına uğradı. Ahmet Suphi Altındöken öldü, babası yaralandı. Başlatılan soruşturma kapsamında Gültekin Alan, ona yardım ettiği iddiasıyla infaz koruma memuru Hacı Ahmet Özdoğan, silahı cezaevine soktuğu iddia edilen hükümlü Hüsamettin Bağlar ve eşi Gamze Bağlar, diğer tutuklular Ahmet Tekin Baykal ve Ferat Yüksel ile Serkan Akkoca hakkında Adana 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. Mahkeme dosya içeriği ile ilgili yayın yasağı getirdi

Devam eden yargılamalarda Gültekin Alan dışındaki diğer tutuklu sanıklar tahliye edildi. Alan dışındaki sanıklar suçlamaları kabul etmezken duruşma savcısı araştırılmasını istediği başka bir konu olmadığını belirterek esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Savcı, Gültekin Alan’ın tasarlayarak öldürme ve öldürmeye teşebbüs ile hürriyetten yoksun kılma, hakaret suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 41 yıla kadar, Ahmet Tekin Baykal’ın azmettirmeden ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıla kadar, Ferat Yüksel’in suça iştirakten ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar, Hacı Ahmet Özdoğan’ın cezaevine yasadışı mal sokmak ve görevi kötüye kullanmadan 8 yıla kadar, Hüsamettin ile eşi Gamze Bağlar’ın cezaevine yasadışı mal sokmadan 5’er yıla kadar Serkan Akkoca’nın ise haksız mal edinme suçundan beraatine karar verilmesini istedi. Ayrıca savcı, Ferat Yüksel’in tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Ferat Yüksel’in tutuklanma talebinin reddine karar verirken duruşmayı erteledi.

Kaynak: Hürriyet