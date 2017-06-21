İngiltere'den Adalet yürüyüşüne destek, Mutlu Sancaktutar Londra'dan yürüyor

Mutlu Sancaktutar isimli genç İngiltere'nin başkenti Londra'dan Portsmouth'daki Türk şehitliğine Adalet Yürüyüşüne destek amacıyla yürüyüş başlattı

AVRUPA AJANSI (AVA) Londra-İngiltere'nin başkenti Londra'dan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşüne destek var. Mutlu Sancaktutar isimli genç bir Türk, Türkiye'deki Adalet yürüyüşüne destek vermek amacıyla Londra'dan Portsmouth'daki Türk şehitliğine bir yürüyüş başlattı.

3 gündür yürüyor

Mutlu Sancaktutar yürüyüşünün üçüncü gününde şu anda ve çeşitli Tv'lerde haber oldu. Sosyal medyanın çeşitli kanallarından bu yürüyüş yaklaşık 1 milyon kişiye ulaşmıştı. Mutlu Sancaktutar Cuma günü şehitliğe ulaştığında yürüyüşü sona erecek.

Mutlu Sancaktutar

Mutlu Sancaktutar Avrupa Gazetesi aracılığıyla şunları söyledi: "ADALET YÜRÜYÜŞÜ'ne destek için yola çıktım. Müsait olanlarla beraber yürüyebiliriz. Türkiye'ye içten selam ve sevgiler gönderiyorum.Seninle yürüyorum"

Mutlu Sancaktutar isimli genç İngiltere'nin başkenti Londra'dan Portsmouth'daki Türk şehitliğine Adalet Yürüyüşüne destek amacıyla yürüyüş başlattı