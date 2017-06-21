Adalet Yürüyüşü'nde yedinci gün

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde başlayan Adalet Yürüyüşünde bugün yedinci gün

15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark’tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, yedinci gününde de İstanbul’a doğru yürümeyi sürdürüyor

‘Adalet Yürüyüşü’ne Türkiye ve dünyadan da destek gelirken, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüş güzergahında karşılaştığı vatandaşlardan da olumlu tepkiler aldığı görülüyor. 25 gün sürecek yürüyüşün altı günü geride kaldı. Yoğun tempo ve artan sıcaklıklarda yürüyüş mesafesi 20 kilometreden 16 kilometreye düşürülürken, mola süreleri de uzatıldı. Bugün bölgede havanın açık olduğu gözlendi. Tarihi yürüyüşün yedinci gün etabı saat 08:30 sıralarında Ankara-Bolu il sınırında Yayla Mokamp Tesisleri’nden başlayacak. CHP’nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı da güzergâh üzerinde yapılacak.