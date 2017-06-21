Askerlerin zehirlenmesi olayı hakkında şirket çalışanından çarpıcı iddialar

Manisa'da yüzlerce askerin zehirlenmesi olayıyla ilgili bir şirket çalışanı bomba etkisi yaratacak iddialarda bulundu

Manisa’da 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nın yemek tedarikçi şirketi Rota Yemekçilik çalışanı, zehirlenmelerin nedeninin çöpe atılması gereken malzemelerin tekrar kullanılması olduğunu iddia etti.Şirket çalışanı zehirlenmelerin tavuğun dışarıda tutulup soğuk hava deposuna konmamasından kaynaklandığını söyledi.Milli Gazete'ye konuşan çalışan pirinç pilavının buzluklara yerleştirilmediğini ve kokan ürünlerin tekrar ısıtılarak askerlere verildiğini iddia etti. Çalışan ‘Biz de oradan yemek yemiyoruz’ dedi.

Çöpe atılması gereken malzemelerin tekrar kullanıldığını, askerlerin bu nedenle zehirlendiğini savunan çalışan, firmanın askeriye içinde olması nedeniyle kontrol görevlilerinin firma içine gelerek denetim yapamadığını ileri sürdü.

Tarihi geçmiş ve buzdolabında tutulması gereken malzemelerin ‘sistemsizlik'ten dolayı dışarıda tutulduğunu öne süren çalışan, özellikle ucuz malların tercih edilip alındığını anlattı.Denetimde büyük sıkıntıların olduğunu ve gıda tüzüğü noktasında Tarım İl Müdürlüğün denetim yapamadığını söyleyen çalışan, firmanın askeriye içinde olması nedeniyle kontrol görevlilerinin firma içine gelerek denetim yapamadığını ileri sürdü.