Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 20/06/2017 18:22

Dünya Meteoroloji Örgütünden sıcak hava uyarısı

sıcak hava

Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü üst düzey yetkilisi hava sıcaklıklarıyla ilgili önemli bir uyarıda bulundu

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ) Veri Yönetimi Müdürü Omar Baddour, sıcak hava dalgalarının alışılmadık düzeyde seyrettiğini belirterek, dünyadaki hava sıcaklığının aşırı uçlarda olduğu uyarısında bulundu.

Baddour, önümüzdeki günlerde Akdeniz'in batısındaki ülkelerin büyük bölümünde ve Balkanların batısında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini söyledi.

Avrupa'nın bir kısmı, Ortadoğu, Kuzey Amerika ve ABD'de mayıs ve haziran ayı sıcaklıklarının rekor düzeye ulaştığına dikkati çeken Baddour, İspanya'nın orta bölgelerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 santigrat derece üzerinde seyrettiğini aktardı. Baddour, "Bu sıcak dönem, gök gürültülü fırtına, sağanak yağmur ve orman yangınlarına yol açabilir." diye konuştu.

Baddour, Portekiz'de hava sıcaklıklarının 40 santigrat derece düzeyinde olduğunu, bunun sonucunda çıkan orman yangınında onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini anımsatarak, "Portekiz'de 5 belediye bölgesi maksimum yangın riskinde ve 58 belediye de yüksek yangın riski altında." dedi.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
kayıp göçmen botu

Libya açıklarında 126 göçmeni taşıyan bot kayıp

Akdeniz'de Libya açıklarında en az 126 göçmenin bulunduğu bir bottan haber alınamıyor

Sosyalist Enternasyonal

Adalet Yürüyüşü’ne Sosyalist Enternasyonal destek verdi

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Umut Oran’ın girişimi üzerine Sosyalist Enternasyonal, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasını kınayan ve Adalet Yürüyüşü’ne destek veren bir bildiri yayınladı

Aleksey Yerhov

Putin o ismi Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi görevine atadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi görevine Aleksey Yerhov'u atadı