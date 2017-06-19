Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 19/06/2017 19:21

Putin o ismi Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi görevine atadı

Aleksey Yerhov

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi görevine Aleksey Yerhov'u atadı

Bu kararname Rusya'nın resmi evrakının yer aldığı internet portalında yayımlandı.Kararnamede, "Aleksey Yerhov, Rusya Federasyonu'nun Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçisi olarak atanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Aleksey Yerhov kimdir?

Daha önce Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu olarak görev yapan Yerhov, son olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı Kriz Merkezi Departmanı Direktörlüğü görevini yürütmüştü.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık'ta Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Enis Berberoğlu

CHP'li vekil Enis Berberoğlu'nun tutukluluk kararına yapılan itiraz reddedildi

25 yıl hapis cezasına çaptırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

londra yangını

Londra'da 24 katlı binada çıkan yangında ölü sayısı 79 oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da geçtiğimiz günlerde çıkan yangın sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi

londra saldırı

Londra saldırganının fotoğrafına Avrupa Gazetesi ulaştı

İngiltere'nin başkenti Londra'da cami önündeki kalabalığa yönelik düzenlenen saldırının ardından saldırganın fotoğrafına Avrupa Gazetesi ulaştı