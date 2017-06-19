Putin o ismi Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi görevine atadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi görevine Aleksey Yerhov'u atadı

Bu kararname Rusya'nın resmi evrakının yer aldığı internet portalında yayımlandı.Kararnamede, "Aleksey Yerhov, Rusya Federasyonu'nun Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçisi olarak atanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Aleksey Yerhov kimdir?

Daha önce Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu olarak görev yapan Yerhov, son olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı Kriz Merkezi Departmanı Direktörlüğü görevini yürütmüştü.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık'ta Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.