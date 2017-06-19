Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 19/06/2017 18:56

CHP'li vekil Enis Berberoğlu'nun tutukluluk kararına yapılan itiraz reddedildi

Enis Berberoğlu

25 yıl hapis cezasına çaptırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, durdurulan MİT tırlarının görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti.

Mahkeme heyeti, sanık Berberoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin yapılan itirazın reddine karar verdi. Heyetin, gerekçe olarak sanığa verilen hapis cezasının süresini gösterdiği öğrenildi.

 
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