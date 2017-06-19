Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 19/06/2017 16:05

Londra'da 24 katlı binada çıkan yangında ölü sayısı 79 oldu

londra yangını

İngiltere'nin başkenti Londra'da geçtiğimiz günlerde çıkan yangın sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi

Londra Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre bu kişilerin ya hayatlarını kaybettiklerini ya da kayıp olsalar da yaşamlarını yitirdiklerinin varsayıldığı öğrenildi.Stuart Cundy ayrıca yangının çıktığı Grenfell Tower binasındaki hasar nedeniyle bu kişilerin kimliklerinin belirlenmesinin haftalar alacağını söyledi.Cundy binanın durumunu ise "tarif edilemez" olarak nitelendirdi.Yaşamını yitirenlerin sayısının hala değişebileceğini söyleyen Cundy, "Binada bize bildirilenler dışında da insanlar kalmış olabilir. Ayrıca kimsenin kayıp olduğunu bilmediği kişiler de olabilir" dedi.

Polis 24 katlı binada arama çalışmalarının zorluğunu göstermek için fotoğraflar da yayımladı.

Londra'nın en lüks semtlerinden biri olan Kuzey Kensington'da düşük gelirlilerin oturduğu belediyeye ait sosyal konutta Salı gecesi çıkan yangının nedeni hala bilinmiyor.

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