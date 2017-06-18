Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 18/06/2017 11:41

Adalet Yürüyüşünden kötü haber geldi

flaş haber

Adalet Yürüyüşüne katılan vatandaşlardan Hasan Tatlı'nın kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne katılan partililerden biri düşerek yaralandı. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Gelen ilk haberlerde yaralı vatandaşın hayatını kaybettiği bilgisi vardı. Bu iddianın aksine kalp krizi geçiren 65 yaşındaki Hasan Tatlı'nın yapılan müdahaleyle hayata döndürüldüğü, durumunun ciddiyetini koruduğu belirtiliyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu

CHP liderinin Adalet Yürüyüşünde dördüncü gün

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