CHP liderinin Adalet Yürüyüşünde dördüncü gün

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü dördüncü gününde devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yargı yarın eğer sizi de bir yerlere davet ederse şaşmayın” sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Bizi tahrik etmek istiyorlar. Yargıyla bizi tehdit etmek istiyorlar” açıklamasını yaptı.

ADALET YÜRÜYÜŞÜ YAĞMUR ALTINDA BAŞLADI

CHP lideriKılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nün dördüncü gününe başlamadan önce kısa bir açıklama yaparak Erdoğan’ın sözlerine yanıt verdi. Yağmur altında Kızılcahamam’a doğru yürüyüşüne başlayan Kılıçdaroğlu’na çok sayıda partili eşlik ediyor. Yol üzerinde güvenliği jandarma ekipleri sağlarken, havadan “drone”lar yürüyüş güzergahı sürekli izleniyor. Yürüyüşe katılanlar jandarmalar tarafından aranırken, sık sık “Yolu kapatmayın” anonsları yapılıyor. Yürüyüşe başlarken Babalar Günü’nü kutlayan Kılıçdaroğlu, şu açıklamayı yaptı:' Bugün yürüyüşümüzün dördüncü günü. Bugün aynı zamanda Babalar Günü. Bütün babaları yürekten kutluyorum. Bütün babalara Babalar Günü’nün kutlu olmasını istiyorum, diliyorum. Özellikle babalarını şehit olarak bu topraklara vermiş olan çocukların da gözlerinden öpüyorum. Dört gündür yürüyoruz adalet için yürüyoruz. Sevgiyle, hoşgörüyle, müzikle yürüyoruz. Hiç kimseyi rahatsız etmemeye özen gösteriyoruz herkesi kucaklıyoruz. Adalet isteyen kim varsa kucağımızı onlara açtık. Adalet isteyen kim varsa gönlümüzü onlara açtık. Buyurun adalet için hep birlikte yürüyelim. Dün 20 Temmuz darbecisi açıklamalar yapmış. Efendim neymiş yürüyormuşuz akşam karavanda kalıyormuşuz. Vallahi benim karavanda altın klozet yok. Arzu ediyorsa gelsin bir gece ben kendisini misafir edebilirim. Kendisi karavanda kalsın ben dışarıda toprakta yatacağım, bir gece. Bizi tahrik etmek istiyorlar. Tahriklere kapılmayacağız. Yargıyla bizi tehdit etmek istiyorlar. Efendim hakim çağırırmış savcı çağırırmış, biz bu ülkede darbecilerin neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Biz bu ülkede darbecilerin yaşadığım dönemleri anlatıyorum. 70’lerde 80’lerde 2017’lerde ne yaptılar bunların hepsini biliyoruz. Darbeciler tarihin karanlık sayfalarında yer almıştır, mücadele edenler de tarihin ak sayfalarında yer almıştır. Bakın bu kadar eleştiriyorlar. Ama şu sözü kullanamıyorlar. ‘Ya bizim ülkemizde adalet var kardeşim niye yürüyorsunuz’ diyemiyorlar. Çünkü onlar da gayet iyi biliyorlar ki adalet yok. Peki bu söylemlerin kaynağı nedir acizlik ve zavallılık. Adalet için yürüyoruz biz adalete karşı değil. 20 Temmuz darbecisine bir soru sormuştum daha önceleri. Benim her sözüme anında cevap veriyor ama bu soruma nedense hiç cevap veremiyor. Sorduğum soru son derece basit, sıradan ama çok önemli bir soruydu. Demiştim ki namus ve şeref kavramı sizin için neyi hatırlatıyor. Sizin için bu kavramların önemi nedir? Bunu bize bir anlatın bizde bir öğrenmiş olalım. Ama buna şu ana kadar bu soruma yanıt vermiş değil. Kendisine son olarak şunu hatırlatmak isterim. Her firavunun bir Musa’sı vardır bunu sakın unutmasın."