Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 17/06/2017 08:59

CHP liderinin başlattığı Adalet Yürüyüşü devam ediyor

kemal kılıçdaroğlu yürüyüş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün 3. gününde yürümeye devam ediyor

CHP lideri Kemal Kılıçdroğlu’nun başlattığı yürüyüşe vatandaşlardan büyük destek gelirken, protesto dünya çapında da ses getirdi. Uluslararası haber ajansları yürüyüşten notları anbean dünyaya servis ediyor.

23 MOLA NOKTASI

CHP'liler İstanbul'a kadar toplam 23 nokta belirledi. Yürüyüşte E-5 Karayolu güzergahı takip edilecek.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
londrada eylem

Londra'daki yangınla ilgili protestolar devam ediyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da 24 katlı binada geçtiğimiz akşam çıkan yangının ardından eylemciler Kensington Belediyesi yetkililerini protesto etti

londrada yangın

Londra'daki faciayla ilgili kan donduran iddia

İngiltere'de yayımlanan The Sun gazetesi Londra'da çıkan büyük yangın sonucunda en az 65 kişinin can verdiğini yazıyor

bank asya operasyon

Bank Asya'nın üst düzey yöneticilerine FETÖ operasyonu

30 Mayıs 2015'te BDDK tarafından el konulan yönetimi TMSF'ye devredilen Bank Asya'nın 2014 yılı ve sonrası üst düzey yöneticilerine yönelik operasyon düzenlendi