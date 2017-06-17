CHP liderinin başlattığı Adalet Yürüyüşü devam ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün 3. gününde yürümeye devam ediyor
CHP lideri Kemal Kılıçdroğlu’nun başlattığı yürüyüşe vatandaşlardan büyük destek gelirken, protesto dünya çapında da ses getirdi. Uluslararası haber ajansları yürüyüşten notları anbean dünyaya servis ediyor.
23 MOLA NOKTASI
CHP'liler İstanbul'a kadar toplam 23 nokta belirledi. Yürüyüşte E-5 Karayolu güzergahı takip edilecek.