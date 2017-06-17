Londra'daki yangınla ilgili protestolar devam ediyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da 24 katlı binada geçtiğimiz akşam çıkan yangının ardından eylemciler Kensington Belediyesi yetkililerini protesto etti

Sosyal medyada organize olan çok sayıda kişi, yangının çıktığı Latimer Road semtini de içinde barındıran Kensington Belediyesinin önünde toplandı.Göstericiler burada yaptıkları çağrıda yetkililerden yangınla ilgili sorumluluk alınması, yangından sonra "kaybolanlar" hakkında bilgi verilmesi ve mağdurların bir an önce Kensington bölgesindeki konutlara yerleştirilmesini istedi.Belediye yetkililerinin yanan binanın sakinlerinin güvenlik şikayetlerine hiçbir zaman kulak vermediğini vurgulayan göstericiler, eylemde "Hemen şimdi adalet istiyoruz" sloganı attı.Bir grup öfkeli gösterici, belediye binasının içine girerek burada da slogan atmaya devam etti.Öte yandan, yangının yaşandığı Latimer Road mahallesinde yetkililerden açıklama bekleyenler ile mağdurlara yardım sağlayan gönüllülerden bazıları da belediye önünde gösteri yapıldığını duyup, buraya doğru ilerleyerek protestoya katıldı.Londra emniyetinin gösteriyi sadece havadan iki polis helikopteri ve protestoculara mesafeli olarak konumlanan atlı polislerle izlemesi dikkati çekti.

DEV YANGINDA KAÇ KISİ ÖLDÜ

Kensington Belediyesine ait 120 daireli sosyal konutta salı gecesi çıkan ve saatler sonra kontrol altına alınan yangında 30 kişi yaşamını yitirdi. Olaydan bu yana kendisinden haber alınamayan 70 bina sakininin durumu ise belirsizliğini koruyor. Bu "kayıpların" hayatlarından endişe edilirken, İngiliz yetkililer ölü sayısının artacağını aktarıyor.Yetkililer ayrıca, çökme tehlikesi sebebiyle binada kalan bazı cesetlere ulaşmak için çabalarını sürdürdüklerini bildirirken, kimi cesetlerin teşhis edilemeyeceği konusunda uyarıda bulundu.İlk 4 katı ofis ve ortak alanlardan oluşan Grenfell Tower’ın ikametgahlara ayrılan 20 katında 400 ila 600 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.Görgü tanıkları yangının 4. katta bir dairedeki buzdolabının patlaması sonucunda başladığını bildirmesine rağmen bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.