Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 16/06/2017 09:55

Londra'daki faciayla ilgili kan donduran iddia

londrada yangın

İngiltere'de yayımlanan The Sun gazetesi Londra'da çıkan büyük yangın sonucunda en az 65 kişinin can verdiğini yazıyor

Reuters'a konuşan Metropolitan Polis şefi Stuart Cundy, "Umarım bu sayı üç haneli rakamlara gitmeyecek" açıklamasını yaptı. Başkent Londra'daki Grenfell Tower isimli 24 katlı binada itfaiye ekiplerinin çalışmalar yangının sürdüğü gece boyunca sürmüştü. Ekipler mahsur kalanlar olup olmadığına bakmak için binanın katlarında aramalarını uzun süre boyunca sürdürmesine rağmen binada hâlâ bazı bölgelere ulaşılmadığı ifade ediliyor. Londra polisi ölü sayısının daha da artacağından endişe ediyor. 

Kaynak: Hürriyet

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