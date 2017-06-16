Bank Asya'nın üst düzey yöneticilerine FETÖ operasyonu

30 Mayıs 2015'te BDDK tarafından el konulan yönetimi TMSF'ye devredilen Bank Asya'nın 2014 yılı ve sonrası üst düzey yöneticilerine yönelik operasyon düzenlendi

Anadolu Cumhuriyet Savcısı Alim Yaşar, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine Bank Asya'nın 2014 yılı ve sonrasında çalışan üst düzey yöneticileri hakkında 'FETÖ üyeliği' ve 'örgüte finansman sağlama' suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyon emri verdi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Başsavcılıkça 78 üst düzey yönetici hakkında gözaltı kararı verilirken 70 kişi hakkkında da nöbetçi hakimlikten arama, el koyma ve Inceleme kararı çıktı.

ADRESLERDE ARAMA YAPILDI

Mali polis, sabahın ilk saatlerinden İtibaren şüphelilere ait adreslere gitti. Adreslerinde gözaltı ve arama kararı uygulandı. Adreslerinde bulunan şüpheliler, sağlık kontrolü ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve belgeye el konuldu.