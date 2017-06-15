Erdem Gül'den sert açıklama, gazetecilik açısından vahim durumdayız

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Erdem Gül açıklama yaptı

Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül, CHP'li vekil Enis Berberoğlu'nun tutuklama kararının ardından şunları söyledi:

"Uzun söze gerek yok arkadaşlar. Ortada bütün bu tanık olduğumuz yargılama ve iki tane haber. Ve onun sonucunda bir müebbet çıkardı bu mesele. Doğrudan doğruya gazetecilik davasıdır bu. Ülkede gazeteciliği engelleme davasıdır bu. Gazetecilik açısından hakkaten vahim durumdayız. İki haber dışında hiçbir delil bulunmamaktadır".

Gül ve Dündar hakkıdaki yargılama devam edecek.

Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla tutuklu milletvekillerinin sayısı 12'ye yükseldi. Berberoğlu, CHP'den tutuklanan ilk milletvekili oldu, HDP'nin ise 11 milletvekili cezaevinde.