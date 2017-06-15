Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 15/06/2017 10:52

Erdem Gül'den sert açıklama, gazetecilik açısından vahim durumdayız

Erdem Gül

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Erdem Gül açıklama yaptı

Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül, CHP'li vekil Enis Berberoğlu'nun tutuklama kararının ardından şunları söyledi:

"Uzun söze gerek yok arkadaşlar. Ortada bütün bu tanık olduğumuz yargılama ve iki tane haber. Ve onun sonucunda bir müebbet çıkardı bu mesele. Doğrudan doğruya gazetecilik davasıdır bu. Ülkede gazeteciliği engelleme davasıdır bu. Gazetecilik açısından hakkaten vahim durumdayız. İki haber dışında hiçbir delil bulunmamaktadır".

Gül ve Dündar hakkıdaki yargılama devam edecek.

Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla tutuklu milletvekillerinin sayısı 12'ye yükseldi. Berberoğlu, CHP'den tutuklanan ilk milletvekili oldu, HDP'nin ise 11 milletvekili cezaevinde.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Enis Berberoğlu

CHP'li vekil Enis Berberoğlu'nun tutukluluk kararına itiraz

MİT TIR’larına ait görüntüleri Can Dündar’a verdiği gerekçesiyle yargılanan CHP'li vekil Enis Berberoğlu'nun tutukluluk kararına itiraz edildi

chpnin yürüyüşü

Ankara Valiliğinden Güvenpark'tan başlayacak yürüyüş öncesi açıklama

CHP’nin saat 11:00’de Güven Park’tan başlatacağı adalet yürüyüşü ile ilgili Ankara Valiliğinden açıklama geldi

londra yangın

Londra'da 24 katlı binada yangın, en az 12 ölü var

İngiltere'nin başkenti Londra'da 24 katlı bir binada çıkan yangın sonucunda en az 12 kişi can verdi