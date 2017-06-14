Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 14/06/2017 20:39

Londra'da 24 katlı binada yangın, en az 12 ölü var

londra yangın

İngiltere'nin başkenti Londra'da 24 katlı bir binada çıkan yangın sonucunda en az 12 kişi can verdi

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Saatlerdir devam eden yangının yer yer devam ettiği ve binadan dumanların yükseldiği görülüyor. Tahminlere göre 400 ile 600 arasında kişinin olay yerinde öldüğü öğrenildi.

Londra Emniyet Müdürlüğü, yangında can kaybının 12'ye yükseldiğini ancak bu sayının artacağının tahmin edildiğini açıkladı.İtfaiye, sağlık ve emniyet yetkililerinin düzenlediği ortak basın toplantısında, binada yürütülen arama ve inceleme çalışmalarının uzun bir süre daha devam etmesinin beklendiği vurgulandı.

Yaralanan 68 kişi tedavi ediliyor

Londra Ambulans Hizmetleri, yangında 68 kişinin hastanede tedavi gördüğünü ve 18'inin durumunun ağır olduğunu açıkladı.Londra İtfaiye Müdürü Dany Cotton da daha erken saatlerde yaptığı açıklamada, binanın "büyüklüğü ve karmaşık yapısının" hayatını kaybedenlerin tespitini zorlaştırdığını söyledi.

Cotton, binada yaşayanlardan hayatta olduklarını polise bildirmelerini isterken, böylece yetkili makamların da daha sağlıklı bilgi toplamasına yardımcı olacaklarını da sözlerine ekledi.

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