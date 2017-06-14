Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 14/06/2017 12:19

Depremin ardından Midilli'de hasar tespit çalışmaları sürüyor

midilli adası

Ege Denizinde geçtiğimiz gün meydana gelen depremin ardından Midilli Adasında çalışmalar sürüyor

Midilli Adası'nın Vrissa bölgesinde çok sayıda binada ve araçlarda deprem nedeniyle hasar oluştu. Güvenlik güçleri önlemler çerçevesinde vatandaşların hasarlı evlere girişlerine izin vermiyor.Evleri depremde hasar gören ada sakinleri, geceyi başka bölgelerde bulunan yakınlarının yanlarında geçirmek zorunda kaldı.Devlet yetkilileri, ada genelinde hasar tespit çalışmalarına başladı. Ekipler, bölgedeki tüm sokakları dolaşarak hasar tespiti yapıyor.Bu arada depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Ekeni Valeli (43) adlı kadının toprağa verilmesi için Serez'de üniversite öğrenimi gören kızının bölgeye gelmesinin beklendiği öğrenildi.Deprem nedeniyle yaralanan 20 kişinin ise tedavileri sürüyor.

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