Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Katar'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Katar'ı ziyaret edecek

Çavuşoğlu sözlerine "Program hazırlanırsa Suudi Arabistan'a da ziyarette bulunacağım" diye devam etti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in ülke dışında olduğunu belirten Çavuşoğlu, yine de iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında bir program gerçekleşmesi için görüşmelerin devam ettiğini söyledi.Çavuşoğlu, görüşmenin Katar ile Körfez ülkeleri arasında yaşanan krizi görmeyi amaçladığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gün içinde bir açıklama daha yapmış, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Suçladıkları iki şey var. Bir, İran'a yakın, iki terörü destekliyor. Biz bunun ikisine de karşıyız ve kendilerine de hepsine de söyledik. Biz, Katar'ın, bugüne kadar İran konusunda herhangi bir zigzag yaptığını görmedik.

"Şimdi sen İhvan'a terör örgütü diyorsun, ondan sonra da İhvan'la görüşüyor diye teröre destek diyorsun. Böyle bir saçma şey olur mu? Yani İhvan terör örgütü değil, silahlı bir terör örgütü değil, muhalif bir gruptur."