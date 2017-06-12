Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 12/06/2017 15:57

Ege Denizi'nde 6,3 büyüklüğünde deprem oldu

deprem 12 haziran

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden gelen son dakika habere göre, Ege Denizi'nde 6,3 büyüklüğünde deprem oldu. Şiddetli deprem İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale'de de hissedilirken İzmir ve Muğla çevresinde büyük paniğe neden oldu.

İstanbul'da da hissedilen korkutan bir deprem meydana geldi. Son dakika habere göre deprem, Ege Denizi açıklarında oldu. Deprem, İstanbul'un yanı sıra Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa gibi illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden gelen bilgiye göre, saat 15.28'de Ege açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan gelen bilgide ise, depremin şiddeti 6,2. Karaburun Kaymakamı Muhammet Özyüksel, deprem ile ilgili yaptığı açıklamada can ve mal kaybının olmadığını söyledi. Özyüksel, "Depreme makam odamda yakalandım. Binanın yıkılacağını zannettim. Halk sokağa döküldü ancak şunu tekrardan teyit ediyorum, depremde can ve mal kaybı yoktur. Herhangi bir problem yaşanmadı. Halkımızda bu ani durumla şu an itibariyle baş etmeye çalışıyorlar ama onlarda temkinli davranıyorlar " ifadesini kullandı.

YUNANİSTAN'DA DA HİSSEDİLDİ
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), sarsıntının büyüklüğünü 6 olarak verdi. EMSC verilerine göre depremin merkez üssü İzmir'in 84 kilometre kuzeybatısı. Yunanistan ise Midilli ve Samos adalarının yakınında gerçekleşen sarsıntının şiddetli şekilde hissedildiğini açıkladı. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi ise depremin büyüklüğünü 6.3 olarak duyurdu.

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