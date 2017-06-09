Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 09/06/2017 08:54

Türk askerinin Katar'da konuşlanmasına ilişkin anlaşma onaylandı

Türk askeri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da Türk askerinin konuşlandırılmasına ilişkin anlaşmayı onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı, Katar topraklarında Türk kuvvetlerinin konuşlandırılmasına ilişkin uygulama anlaşması Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan, 7022 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" ile 7023 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması ile Anlaşmanın Tadili Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.

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