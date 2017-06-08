Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 08/06/2017 22:08

İngiltere'de oy verme işlemleri devam ediyor

ingiltere seçimler

İngiltere'de bu sabah milyonlarca seçmen sandık başına gitti. Ülkede oy verme işlemleri sürüyor

İngiltere Başbakanı Therasa May, Brexit sürecinde müzakere masasına daha güçlü bir şekilde oturmak istediği için erken seçim kararı almıştı. İngiltere, son iki yılda 3’üncü kez sandık başına gitti. 40 bin merkezde kurulacak sandıklarda oy kullanılacak ülkede 46.9 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu belirtiliyor.

İngiltere’de oy vermeye giden seçmenlerden Marta, yapılacak seçimin çok önemli olduğunu belirterek Brexit süreci, terörizm, göçmenler, küresel ısınma gibi konularda İngiltere için en iyi olacak liderin seçilmesini ve seçimin güvenlik noktasında çok önemli olduğuna da değindi. Ülkede yaşanan terör saldırılarına da değinerek seçimin önemini vurguladı.

 
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